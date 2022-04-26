Еще в одном регионе Украины полностью исчезла мобильная связь и мобильный интернет
В Херсонской области исчезла мобильная связь и мобильный интернет всех украинских операторов. Также, вероятно, есть проблемы и со стационарным интернетом. В частности, речь о:
Херсоне,
Каховском районе,
Новотроицкой и Чаплинской общинах.
Об этом пишет Клименко.Time
Vodafone уже сообщил СМИ, что это не авария.
Издание предполагает, что в регионе, который сейчас находится под контролем войск РФ, собираются запустить отдельную мобильную сеть. Как уже было в Бердянске Запорожской области. Новости Региона - Сегодня, 12:30 160
Херсоне,
Каховском районе,
Новотроицкой и Чаплинской общинах.
Об этом пишет Клименко.Time
Vodafone уже сообщил СМИ, что это не авария.
Издание предполагает, что в регионе, который сейчас находится под контролем войск РФ, собираются запустить отдельную мобильную сеть. Как уже было в Бердянске Запорожской области. Новости Региона - Сегодня, 12:30 160
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