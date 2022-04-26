Еще в одном регионе Украины полностью исчезла мобильная связь и мобильный интернет



Херсоне,

Каховском районе,

Новотроицкой и Чаплинской общинах.

Об этом пишет Клименко.Time



Vodafone уже сообщил СМИ, что это не авария.

Издание предполагает, что в регионе, который сейчас находится под контролем войск РФ, собираются запустить отдельную мобильную сеть. Как уже было в Бердянске Запорожской области. Новости Региона - Сегодня, 12:30 160 В Херсонской области исчезла мобильная связь и мобильный интернет всех украинских операторов. Также, вероятно, есть проблемы и со стационарным интернетом. В частности, речь о:Херсоне,Каховском районе,Новотроицкой и Чаплинской общинах.Об этом пишет Клименко.TimeVodafone уже сообщил СМИ, что это не авария.Издание предполагает, что в регионе, который сейчас находится под контролем войск РФ, собираются запустить отдельную мобильную сеть. Как уже было в Бердянске Запорожской области. Новости Региона - Сегодня, 12:30 160

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