Коммунальные тарифы: кому заморозят, кому простят долги, а кто вынужден будет платить по полной



Тарифы на электроэнергию будут заморожены полгода



Тариф на электроэнергию заморозили в апреле, и таким он будет минимум шесть последующих месяцев. Те, кто потребляет до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) будут платить по 1,44 гривны за 1 кВт*ч.

Те, кто больше 250 кВт*ч (за весь объем потребления) — 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Газ, несмотря на завершение отопительного сезона, не будет дорожать и будет стоить для населения стабильных 8 гривен за куб. Более того, такую ??цену прогнозируют и на весь следующий отопительный сезон.

Тарифы на воду тоже остаются на старом уровне, правда о них речь нигде не шла. Отдельно об этом отметил только мэр Киева Виталий Кличко. Но если никакого пересчета не было, значит, тарифы остаются старыми.

Долги за коммуналку будут списывать тем, кто потерял жилье



Во время военного положения люди могут не платить за коммунальные услуги, если у них нет такой возможности. Пеня и штрафы не будут начисляться. Но и долг никуда не денется.

Долги (начиная с 24 февраля) спишут только тем, у кого жилье разрушено или сильно повреждено. Всем остальным придется вернуть деньги в течение трех месяцев после отмены военного положения. Новости Украины - Сегодня, 10:29 20 Многие люди стали реже платить за коммунальные платежи, потому что не имеют такой финансовой возможности. Правительство Украины призывает по возможности оплачивать коммуналку, чтобы поддерживать экономику. И в свою очередь снижает некоторые тарифы, а другие замораживает.Тарифы на электроэнергию будут заморожены полгодаТариф на электроэнергию заморозили в апреле, и таким он будет минимум шесть последующих месяцев. Те, кто потребляет до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) будут платить по 1,44 гривны за 1 кВт*ч.Те, кто больше 250 кВт*ч (за весь объем потребления) — 1,68 гривны за 1 кВт*ч.Газ, несмотря на завершение отопительного сезона, не будет дорожать и будет стоить для населения стабильных 8 гривен за куб. Более того, такую ??цену прогнозируют и на весь следующий отопительный сезон.Тарифы на воду тоже остаются на старом уровне, правда о них речь нигде не шла. Отдельно об этом отметил только мэр Киева Виталий Кличко. Но если никакого пересчета не было, значит, тарифы остаются старыми.Долги за коммуналку будут списывать тем, кто потерял жильеВо время военного положения люди могут не платить за коммунальные услуги, если у них нет такой возможности. Пеня и штрафы не будут начисляться. Но и долг никуда не денется.Долги (начиная с 24 февраля) спишут только тем, у кого жилье разрушено или сильно повреждено. Всем остальным придется вернуть деньги в течение трех месяцев после отмены военного положения. Новости Украины - Сегодня, 10:29 20

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