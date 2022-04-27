Банки ввели новые ограничения на снятие наличных с банковских карт
Украинские банки ввели ограничение на снятие наличных средств с банковских карт. Кроме того НБУ порекомендовал гражданам пользоваться безналичным расчетом в магазинах и других торговых точках. Несмотря на это, украинцы все же могут снять наличные. Однако у каждого банка есть собственная инструкция.
ПриватБанк
Что касается ПриватБанка, то каждый держатель карты может обналичить не более 20 тысяч гривен каждые три часа. Важно знать, что комиссия не взимается только с «карты выплат». Если же у вас «Универсальная» карта, то комиссия за снятие наличных составит 0,5 процента. Дневной лимит Приватбанк установил в размере 100 тыс. гривен.
Monobank
Клиенты Monobank также должны быть готовы к тому, что банк снимет комиссию в размере 0,5 процента. А если обналичивать личные средства в банкоматах других банков, то размер комиссии определяется настройками отдельно взятого банкомата. К тому же руководство банка приняло решение запретить снятие средств с кредитных карт.
Альфа-Банк
Альфа-Банк в свою очередь также ввел ограничения на снятие наличных. Так, владельцы карты White могут обналичить до 30 тысяч гривен в месяц, с карты Black можно снять до 100 тысяч гривен в месяц, а с карты Graphite — до 150 тысяч гривен в месяц. Но не более, чем 20 тысяч гривен в день. Если же клиенту необходима другая сумма, он может обратиться в отделение банка.
ПУМБ
Клиенты банка ПУМБ могут единовременно снять до 10 тысяч гривен в банкомате. И таких операций держатель карты может провести до 10 в сутки.
Райффайзен Банк
А вот Райффайзен Банк позволил своим клиентам делать неограниченное количество операций в банкомате в день и без комиссии. Однако снять можно не более 30 тысяч гривен. За более крупной суммой нужно идти в отделение банка, где, по установленному НБУ лимиту, можно обналичить с карты до 100 тысяч гривен.
Ощадбанк
В свою очередь Ощадбанк установил лимит в размере 20 тысяч гривен для тех, кто пользуется пакетом «Моя карта». А если клиенту необходимо снять большую сумму, то ему придется уплатить комиссию — 1 процент.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:15 108
ПриватБанк
Что касается ПриватБанка, то каждый держатель карты может обналичить не более 20 тысяч гривен каждые три часа. Важно знать, что комиссия не взимается только с «карты выплат». Если же у вас «Универсальная» карта, то комиссия за снятие наличных составит 0,5 процента. Дневной лимит Приватбанк установил в размере 100 тыс. гривен.
Monobank
Клиенты Monobank также должны быть готовы к тому, что банк снимет комиссию в размере 0,5 процента. А если обналичивать личные средства в банкоматах других банков, то размер комиссии определяется настройками отдельно взятого банкомата. К тому же руководство банка приняло решение запретить снятие средств с кредитных карт.
Альфа-Банк
Альфа-Банк в свою очередь также ввел ограничения на снятие наличных. Так, владельцы карты White могут обналичить до 30 тысяч гривен в месяц, с карты Black можно снять до 100 тысяч гривен в месяц, а с карты Graphite — до 150 тысяч гривен в месяц. Но не более, чем 20 тысяч гривен в день. Если же клиенту необходима другая сумма, он может обратиться в отделение банка.
ПУМБ
Клиенты банка ПУМБ могут единовременно снять до 10 тысяч гривен в банкомате. И таких операций держатель карты может провести до 10 в сутки.
Райффайзен Банк
А вот Райффайзен Банк позволил своим клиентам делать неограниченное количество операций в банкомате в день и без комиссии. Однако снять можно не более 30 тысяч гривен. За более крупной суммой нужно идти в отделение банка, где, по установленному НБУ лимиту, можно обналичить с карты до 100 тысяч гривен.
Ощадбанк
В свою очередь Ощадбанк установил лимит в размере 20 тысяч гривен для тех, кто пользуется пакетом «Моя карта». А если клиенту необходимо снять большую сумму, то ему придется уплатить комиссию — 1 процент.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:15 108
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