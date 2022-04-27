Новые цены на сахар и подсолнечное масло. Одна новость хорошая, а вторая нет



Про сахар



О том, что стоимость сахара растет, свидетельствуют данные, которые регулярно публикует портал minfin. Аналитики этого портала, в свою очередь, берут самые свежие данные у крупных киевских ритейлеров: Ашан, Metro и Novus.

Итак, по итогам апреля средняя цена на сахар составила 26,90 грн/кг. Причем в некоторых магазинах она уже перешагнула и 27 гривен, остановившись на отметке 27,20. При этом еще в марте цены на сахар были ощутимо ниже, а средний показатель составлял 26,25 грн/кг.



При этом скептики, конечно, могут сказать, что рост цен пока незначительный — всего 65 копеек. Однако, как показывает практика, ко второму летнему месяцу цены на сахар неизбежно растут. И если они в этом году начали расти так рано и с такого высокого старта, то к июлю стоимость сахара уже может вполне превысить 30 гривен.

Про подсолнечное масло



Гораздо оптимистичнее сейчас наблюдать за ценами на подсолнечное масло. Этот продукт сейчас дешевеет. В апреле он существенно подешевел по сравнению с мартом.

При этом масло Олейна снизилось в цене незначительно: с 57,24 до 57,00 гривен за бутылку. А вот подсолнечное масло масло «Щедрый дар» подешевело более чем на 2 гривны: с 63,80 до 61,50.

Новости Украины - Сегодня, 13:13 128 Украинцев удивили новые цены на сахар. Несмотря на то, что до сезона заготовки ягод еще, как минимум, два месяца, стоимость сахара уже поползла вверх. Поэтому очевидно в сезон заготовок фруктов цены на сахар будут еще выше.Про сахарО том, что стоимость сахара растет, свидетельствуют данные, которые регулярно публикует портал minfin. Аналитики этого портала, в свою очередь, берут самые свежие данные у крупных киевских ритейлеров: Ашан, Metro и Novus.Итак, по итогам апреля средняя цена на сахар составила 26,90 грн/кг. Причем в некоторых магазинах она уже перешагнула и 27 гривен, остановившись на отметке 27,20. При этом еще в марте цены на сахар были ощутимо ниже, а средний показатель составлял 26,25 грн/кг.При этом скептики, конечно, могут сказать, что рост цен пока незначительный — всего 65 копеек. Однако, как показывает практика, ко второму летнему месяцу цены на сахар неизбежно растут. И если они в этом году начали расти так рано и с такого высокого старта, то к июлю стоимость сахара уже может вполне превысить 30 гривен.Про подсолнечное маслоГораздо оптимистичнее сейчас наблюдать заЭтот продукт сейчас дешевеет. В апреле он существенно подешевел по сравнению с мартом.При этом масло Олейна снизилось в цене незначительно: с 57,24 до 57,00 гривен за бутылку. А вот подсолнечное масло масло «Щедрый дар» подешевело более чем на 2 гривны: с 63,80 до 61,50. Новости Украины - Сегодня, 13:13 128

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