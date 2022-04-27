Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ночью и утром 3 мая в Луганске заморозки до минус 3 градусов

robot Вчера, 20:1556Новости
Ночью и утром 3 мая в Луганске заморозки до минус 3 градусов
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 3 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В ночные и утренние часы 3 мая в Луганске и по территории региона на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 20:09 15

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: