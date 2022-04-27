Ночью и утром 3 мая в Луганске заморозки до минус 3 градусов



«В ночные и утренние часы 3 мая в Луганске и по территории региона на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 20:09 15 Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 3 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В ночные и утренние часы 3 мая в Луганске и по территории региона на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 20:09 15

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