Переселенцы могут получить в супермаркетах «Сильпо» помощь в 4500 грн



Деньги будут выплачиваться не наличными, а в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов «Сильпо».



Получить 4500 грн на покупки смогут самые уязвимые категории переселенцев:

люди с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);

семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).

Получить ваучеры «Сильпо» переселенцы смогут в порядке живой очереди лично на руки. Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (на сумму 1500 грн), а другие категории получателей — 9 сертификатов по 500 грн (общая сумма 4500грн).

Потратить эти деньги можно будет за одну покупку: если товаров в чеке будет, например, на 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если закупиться на 480 грн, то 20 гривен сдачи не дадут.



Если ВПЛ зарегистрированы на правом берегу Киева, они могут прийти за ваучерами каждую среду и пятницу по адресу ул. Владимирская, 51б во Vcentri Hub.

Для переселенцев на левом берегу столицы ваучеры раздают каждый вторник по ул. Миропольская, 19, возле метро «Черниговская» с 10:00 до 16:00.

Для получения ваучера «Сильпо» с собой нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

справку о статусе перемещенного лица;

справку о назначении группы инвалидности;

свидетельство о рождении ребенка/детей, либо распоряжение об опекунстве (если необходимо).

Новости Украины - Сегодня, 21:15 81 Переселенцы из областей Украины, которые временно проживают в Киеве, могут получить дополнительную материальную помощь в размере 4500 грн от Красного Креста. Помощь будет одноразовой.Деньги будут выплачиваться не наличными, а в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов «Сильпо».Получить 4500 грн на покупки смогут самые уязвимые категории переселенцев:люди с инвалидностью I группы;семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).Получить ваучеры «Сильпо» переселенцы смогут в порядке живой очереди лично на руки. Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (на сумму 1500 грн), а другие категории получателей — 9 сертификатов по 500 грн (общая сумма 4500грн).Потратить эти деньги можно будет за одну покупку: если товаров в чеке будет, например, на 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если закупиться на 480 грн, то 20 гривен сдачи не дадут.Для получения ваучера «Сильпо» с собой нужно иметь:паспорт;идентификационный код;справку о статусе перемещенного лица;справку о назначении группы инвалидности;свидетельство о рождении ребенка/детей, либо распоряжение об опекунстве (если необходимо).Новости Украины - Сегодня, 21:15 81

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