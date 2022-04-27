Õàêåðû ñëîìàëè ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ðîññèéñêóþ ïëàòåæíóþ ñèñòåìó QIWI. ×òî ýòî çíà÷èò äëÿ êëèåíòîâ
Ñâÿçàííàÿ ñ Anonymous õàêåðñêàÿ ãðóïïèðîâêà NB65 çàÿâèëà, ÷òî ñëîìàëà ðîññèéñêóþ ïëàòåæíóþ ñèñòåìó QIWI è ïîëó÷èëà äîñòóï ê åå áàçå äàííûõ.
Õàêåðû óòâåðæäàþò, ÷òî â èõ ðàñïîðÿæåíèè íàõîäÿòñÿ äàííûå íà 10,5 ÒÂ, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î 12,5 ìëí êðåäèòíûõ êàðò è 30 ìëí çàïèñåé î ïëàòåæàõ. Îíè òàêæå çàÿâèëè, ÷òî çàøèôðîâàëè áàçû äàííûõ QIWI.
NB65 ïðåäîñòàâèëè êîìïàíèè òðè äíÿ, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ ñ íèìè. Ïîñëå ýòîãî ïåðèîäà õàêåðû ïîîáåùàëè ïóáëèêîâàòü ïî ìèëëèîíó çàïèñåé â äåíü.
Â QIWI çàÿâèëè, ÷òî óñëóãè ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå, à ïåðñîíàëüíûå äàííûå êëèåíòîâ íàõîäÿòñÿ â áåçîïàñíîñòè.
Â NB65 íàçâàëè ïîïûòêè êîìïàíèè âñå îòðèöàòü ñìåëûìè.
Íîâîñòè â Ìèðå - Ñåãîäíÿ, 20:45 118
Õàêåðû óòâåðæäàþò, ÷òî â èõ ðàñïîðÿæåíèè íàõîäÿòñÿ äàííûå íà 10,5 ÒÂ, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î 12,5 ìëí êðåäèòíûõ êàðò è 30 ìëí çàïèñåé î ïëàòåæàõ. Îíè òàêæå çàÿâèëè, ÷òî çàøèôðîâàëè áàçû äàííûõ QIWI.
NB65 ïðåäîñòàâèëè êîìïàíèè òðè äíÿ, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ ñ íèìè. Ïîñëå ýòîãî ïåðèîäà õàêåðû ïîîáåùàëè ïóáëèêîâàòü ïî ìèëëèîíó çàïèñåé â äåíü.
Â QIWI çàÿâèëè, ÷òî óñëóãè ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå, à ïåðñîíàëüíûå äàííûå êëèåíòîâ íàõîäÿòñÿ â áåçîïàñíîñòè.
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