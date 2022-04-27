Сегодня днем в Луганске до 18 градусов тепла, без осадков





«3 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 14 до 16 градусов тепла.

Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается погода преимущественно без осадков, возможны незначительные колебания температурного фона.

Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 86 Сегодня днем, 3 мая, в Луганске будет до 18 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 16-18 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 14 до 16 градусов тепла.Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается погода преимущественно без осадков, возможны незначительные колебания температурного фона.Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 86

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