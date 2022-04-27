Сегодня днем в Луганске до 18 градусов тепла, без осадков
Сегодня днем, 3 мая, в Луганске будет до 18 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«3 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 16-18 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 14 до 16 градусов тепла.
Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается погода преимущественно без осадков, возможны незначительные колебания температурного фона.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 86
«3 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 16-18 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 14 до 16 градусов тепла.
Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается погода преимущественно без осадков, возможны незначительные колебания температурного фона.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 86
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