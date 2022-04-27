Если посылку вовремя не забрать — ее утилизируют. «Новая почта» не меняет правила





В частности, в Facebook один из клиентов «Новой почты» сообщил, что его посылку якобы уничтожили без всякого предупреждения. Он спросил у почтового оператора, почему уничтожают посылки, ведь во время боевых действий у многих людей просто нет возможности их забрать.

Компания ответила, что посылка была утилизирована в связи с тем, что ее не забрали в положенные сроки. Клиенту пообещали дать официальный ответ на электронную почту.



Пресс-служба предприятия отметила, что:

«Новая почта» хранит посылки 60 дней.

Если за это время посылки не забрали, то они считаются невостребованными.

В этом случае их могут утилизировать.

Новости Украины - Сегодня, 06:22 101 В Сети появилась информация о том, что «Новая почта» якобы начала без предупреждения утилизировать посылки, которые не смогли забрать получатели из-за начала широкомасштабных боевых действий. В пресс-службе частного почтового оператора пообещали проверить эту информацию.В частности, в Facebook один из клиентов «Новой почты» сообщил, что его посылку якобы уничтожили без всякого предупреждения. Он спросил у почтового оператора, почему уничтожают посылки, ведь во время боевых действий у многих людей просто нет возможности их забрать.Компания ответила, что посылка была утилизирована в связи с тем, что ее не забрали в положенные сроки. Клиенту пообещали дать официальный ответ на электронную почту.Пресс-служба предприятия отметила, что:«Новая почта» хранит посылки 60 дней.Если за это время посылки не забрали, то они считаются невостребованными.В этом случае их могут утилизировать.Новости Украины - Сегодня, 06:22 101

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