Если посылку вовремя не забрать — ее утилизируют. «Новая почта» не меняет правила
В Сети появилась информация о том, что «Новая почта» якобы начала без предупреждения утилизировать посылки, которые не смогли забрать получатели из-за начала широкомасштабных боевых действий. В пресс-службе частного почтового оператора пообещали проверить эту информацию.
В частности, в Facebook один из клиентов «Новой почты» сообщил, что его посылку якобы уничтожили без всякого предупреждения. Он спросил у почтового оператора, почему уничтожают посылки, ведь во время боевых действий у многих людей просто нет возможности их забрать.
Компания ответила, что посылка была утилизирована в связи с тем, что ее не забрали в положенные сроки. Клиенту пообещали дать официальный ответ на электронную почту.
Пресс-служба предприятия отметила, что:
«Новая почта» хранит посылки 60 дней.
Если за это время посылки не забрали, то они считаются невостребованными.
В этом случае их могут утилизировать.
Новости Украины - Сегодня, 06:22 101
В частности, в Facebook один из клиентов «Новой почты» сообщил, что его посылку якобы уничтожили без всякого предупреждения. Он спросил у почтового оператора, почему уничтожают посылки, ведь во время боевых действий у многих людей просто нет возможности их забрать.
Компания ответила, что посылка была утилизирована в связи с тем, что ее не забрали в положенные сроки. Клиенту пообещали дать официальный ответ на электронную почту.
Пресс-служба предприятия отметила, что:
«Новая почта» хранит посылки 60 дней.
Если за это время посылки не забрали, то они считаются невостребованными.
В этом случае их могут утилизировать.
Новости Украины - Сегодня, 06:22 101
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