Магазины АТБ закрываются, а сотрудников увольняют
Сеть супермаркетов АТБ с начала полномасштабных военных действий закрыла в разных регионах Украины почти 200 магазинов. Об этом заявил глава компании Борис Марков.
По его словам, закрыты магазины АТБ на неподконтрольных территориях, а также в прифронтовых районах. Сотрудников закрытых магазинов уволили. Сколько конкретно — не сообщается. Известно, например, что 4500 сотрудников уволились по своему желанию и выехали за границу. Сам же главный офис компании частично переехал из Днепра во Львов.
Потери компании за последние два месяца исчисляются миллиардами гривен.
При этом магазины сети АТБ вновь начинают работать в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Марков подчеркнул, что из-за обстрелов пострадало большое количество магазинов компании АТБ-Маркет. Причем супермаркетов, нуждающихся в серьезном ремонте, насчитывается десятки.
Источник: Today.ua
Новости Украины - Сегодня, 07:31 168
По его словам, закрыты магазины АТБ на неподконтрольных территориях, а также в прифронтовых районах. Сотрудников закрытых магазинов уволили. Сколько конкретно — не сообщается. Известно, например, что 4500 сотрудников уволились по своему желанию и выехали за границу. Сам же главный офис компании частично переехал из Днепра во Львов.
Потери компании за последние два месяца исчисляются миллиардами гривен.
При этом магазины сети АТБ вновь начинают работать в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Марков подчеркнул, что из-за обстрелов пострадало большое количество магазинов компании АТБ-Маркет. Причем супермаркетов, нуждающихся в серьезном ремонте, насчитывается десятки.
Источник: Today.ua
Новости Украины - Сегодня, 07:31 168
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