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Магазины АТБ закрываются, а сотрудников увольняют

verter Сегодня, 08:0059Новости
Магазины АТБ закрываются, а сотрудников увольняют
Сеть супермаркетов АТБ с начала полномасштабных военных действий закрыла в разных регионах Украины почти 200 магазинов. Об этом заявил глава компании Борис Марков.

По его словам, закрыты магазины АТБ на неподконтрольных территориях, а также в прифронтовых районах. Сотрудников закрытых магазинов уволили. Сколько конкретно — не сообщается. Известно, например, что 4500 сотрудников уволились по своему желанию и выехали за границу. Сам же главный офис компании частично переехал из Днепра во Львов.
Потери компании за последние два месяца исчисляются миллиардами гривен.
Магазины АТБ закрываются, а сотрудников увольняют
При этом магазины сети АТБ вновь начинают работать в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Марков подчеркнул, что из-за обстрелов пострадало большое количество магазинов компании АТБ-Маркет. Причем супермаркетов, нуждающихся в серьезном ремонте, насчитывается десятки.
Источник: Today.ua
Новости Украины - Сегодня, 07:31 168

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