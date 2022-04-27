

«В данном доме проживают супруги с 36-летним сыном. В момент пожара в доме был только он. Мужчина оставил мобильный телефон заряжаться на диване в кухне, а сам лег спать. Через некоторое время проснулся от едкого запаха, забежал в кухню и обнаружил горение в месте расположения телефона. Тогда он закрыл дверь в комнату, выбежал на улицу за ведрами с водой. Но попытки самостоятельно справиться с пламенем ни к чему не привели: мужчина только надышался дымом», — рассказала пресс-служба.





«К этому моменту наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В работу включилось звено газодымозащитной службы, одновременно происходило тушение. Пожар был ликвидирован в 16:45. Огнем уничтожены мебель, бытовая техника на площади 20 кв. м; повреждены холодильник, бойлер. Спасено имущество на сумму полмиллиона рублей», — говорится в сообщении МЧС.

