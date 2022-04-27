Мобильный телефон загорелся и стал причиной крупного пожара. Хозяину повезло — остался жив. ФОТО
Пожар, вспыхнувший на месте оставленного на зарядку телефона, уничтожил мебель и бытовую технику в жилом доме в Ровеньках. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
О возгорании жилого дома 2 мая в 15:31 на линию 101 в Ровеньках сообщила женщина, проживающая на улице Путь Коммунизма.
«В данном доме проживают супруги с 36-летним сыном. В момент пожара в доме был только он. Мужчина оставил мобильный телефон заряжаться на диване в кухне, а сам лег спать. Через некоторое время проснулся от едкого запаха, забежал в кухню и обнаружил горение в месте расположения телефона. Тогда он закрыл дверь в комнату, выбежал на улицу за ведрами с водой. Но попытки самостоятельно справиться с пламенем ни к чему не привели: мужчина только надышался дымом», — рассказала пресс-служба.
В ведомстве отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели вызвали скорую помощь. Медики установили пострадавшему диагноз «отравление продуктами горения средней степени», поставили капельницу, после чего мужчина «почувствовал себя гораздо лучше и от госпитализации отказался».
«К этому моменту наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В работу включилось звено газодымозащитной службы, одновременно происходило тушение. Пожар был ликвидирован в 16:45. Огнем уничтожены мебель, бытовая техника на площади 20 кв. м; повреждены холодильник, бойлер. Спасено имущество на сумму полмиллиона рублей», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве добавили, что вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Происшествия - Сегодня, 10:42 57
О возгорании жилого дома 2 мая в 15:31 на линию 101 в Ровеньках сообщила женщина, проживающая на улице Путь Коммунизма.
«В данном доме проживают супруги с 36-летним сыном. В момент пожара в доме был только он. Мужчина оставил мобильный телефон заряжаться на диване в кухне, а сам лег спать. Через некоторое время проснулся от едкого запаха, забежал в кухню и обнаружил горение в месте расположения телефона. Тогда он закрыл дверь в комнату, выбежал на улицу за ведрами с водой. Но попытки самостоятельно справиться с пламенем ни к чему не привели: мужчина только надышался дымом», — рассказала пресс-служба.
В ведомстве отметили, что прибывшие на место происшествия спасатели вызвали скорую помощь. Медики установили пострадавшему диагноз «отравление продуктами горения средней степени», поставили капельницу, после чего мужчина «почувствовал себя гораздо лучше и от госпитализации отказался».
«К этому моменту наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В работу включилось звено газодымозащитной службы, одновременно происходило тушение. Пожар был ликвидирован в 16:45. Огнем уничтожены мебель, бытовая техника на площади 20 кв. м; повреждены холодильник, бойлер. Спасено имущество на сумму полмиллиона рублей», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве добавили, что вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Происшествия - Сегодня, 10:42 57
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