В Луганске родилась двойня и один богатырь





«В Луганске родилась двойня — мальчики с весом 3 кг 100 г и 2 кг 900 г», — говорится в сообщении.



Всего за неделю с 25 апреля по 1 мая в Луганске появился на свет 51 ребенок — 32 мальчика и 19 девочек.



«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 450 г, минимальный — 1 кг 880 г», — добавили в учреждении.

Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 134 Двойня родилась в Луганске на минувшей неделе. Об этом сообщает Луганский центр здоровья.Всего за неделю с 25 апреля по 1 мая в Луганске появился на свет 51 ребенок — 32 мальчика и 19 девочек.Красота и здоровье - Сегодня, 11:11 134

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