Где сегодня не будет воды. Черные списки «Луганскводы»



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: квартал Шевченко, парк Щорса, городок Пархоменко, улицы Экспедиционная, Миусинская, Ленина;

Жовтневый район: кварталы Дружбы, Жукова;

Артемовский район: улицы Алчевская, 2-я Керамическая; Александровск;



Краснодонский район: Краснодон, улица Советская, микроцентр; поселок городского типа (пгт) Северный, улицы Первомайская, Ватутина; Суходольск, улица Станиславского; пгт Семейкино, улица Карла Маркса;

Лутугинский район: Лутугино, улица Осипенко;

Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Кирова; село Приветное;

Свердловск: улица Широкая;

Ровеньки: улица Тельмана;

Алчевск: улица Ленина;

Перевальский район: Артемовск, улица Артема;

Кировск: квартал 60 лет Октября;

Брянка: улицы Мичурина, Седова, Матросова;

Стаханов: улицы Юных Ленинцев, Тимирязева, Осипенко, проспект Ленина; Ирмино, улица Вишневая;

Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, квартал Молодежный;

Антрацит: улица Старокаменная;

Красный Луч: улицы Восточная, Луначарского; поселок шахты 5/7, улицы Свердлова, Магистральная, Гагарина.



«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».

Удобный город - Сегодня, 13:00 2 «Лугансквода» назвала адреса, по которым 3 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:квартал Шевченко, парк Щорса, городок Пархоменко, улицы Экспедиционная, Миусинская, Ленина;кварталы Дружбы, Жукова;улицы Алчевская, 2-я Керамическая; Александровск;Краснодонский район: Краснодон, улица Советская, микроцентр; поселок городского типа (пгт) Северный, улицы Первомайская, Ватутина; Суходольск, улица Станиславского; пгт Семейкино, улица Карла Маркса;Лутугинский район: Лутугино, улица Осипенко;Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Кирова; село Приветное;Свердловск: улица Широкая;Ровеньки: улица Тельмана;Алчевск: улица Ленина;Перевальский район: Артемовск, улица Артема;Кировск: квартал 60 лет Октября;Брянка: улицы Мичурина, Седова, Матросова;Стаханов: улицы Юных Ленинцев, Тимирязева, Осипенко, проспект Ленина; Ирмино, улица Вишневая;Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, квартал Молодежный;Антрацит: улица Старокаменная;Красный Луч: улицы Восточная, Луначарского; поселок шахты 5/7, улицы Свердлова, Магистральная, Гагарина.Удобный город - Сегодня, 13:00 2

Метки: {keywords}