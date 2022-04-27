Где сегодня не будет воды. Черные списки «Луганскводы»
«Лугансквода» назвала адреса, по которым 3 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: квартал Шевченко, парк Щорса, городок Пархоменко, улицы Экспедиционная, Миусинская, Ленина;
Жовтневый район: кварталы Дружбы, Жукова;
Артемовский район: улицы Алчевская, 2-я Керамическая; Александровск;
Краснодонский район: Краснодон, улица Советская, микроцентр; поселок городского типа (пгт) Северный, улицы Первомайская, Ватутина; Суходольск, улица Станиславского; пгт Семейкино, улица Карла Маркса;
Лутугинский район: Лутугино, улица Осипенко;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Кирова; село Приветное;
Свердловск: улица Широкая;
Ровеньки: улица Тельмана;
Алчевск: улица Ленина;
Перевальский район: Артемовск, улица Артема;
Кировск: квартал 60 лет Октября;
Брянка: улицы Мичурина, Седова, Матросова;
Стаханов: улицы Юных Ленинцев, Тимирязева, Осипенко, проспект Ленина; Ирмино, улица Вишневая;
Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, квартал Молодежный;
Антрацит: улица Старокаменная;
Красный Луч: улицы Восточная, Луначарского; поселок шахты 5/7, улицы Свердлова, Магистральная, Гагарина.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: квартал Шевченко, парк Щорса, городок Пархоменко, улицы Экспедиционная, Миусинская, Ленина;
Жовтневый район: кварталы Дружбы, Жукова;
Артемовский район: улицы Алчевская, 2-я Керамическая; Александровск;
Краснодонский район: Краснодон, улица Советская, микроцентр; поселок городского типа (пгт) Северный, улицы Первомайская, Ватутина; Суходольск, улица Станиславского; пгт Семейкино, улица Карла Маркса;
Лутугинский район: Лутугино, улица Осипенко;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Кирова; село Приветное;
Свердловск: улица Широкая;
Ровеньки: улица Тельмана;
Алчевск: улица Ленина;
Перевальский район: Артемовск, улица Артема;
Кировск: квартал 60 лет Октября;
Брянка: улицы Мичурина, Седова, Матросова;
Стаханов: улицы Юных Ленинцев, Тимирязева, Осипенко, проспект Ленина; Ирмино, улица Вишневая;
Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, квартал Молодежный;
Антрацит: улица Старокаменная;
Красный Луч: улицы Восточная, Луначарского; поселок шахты 5/7, улицы Свердлова, Магистральная, Гагарина.
Удобный город - Сегодня, 13:00 2
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
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