В России снимут ограничения на въезд в Луганск и Донецк с 16 мая



«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.



С 16 мая граждане РФ смогут беспрепятственно выезжать из России в Луганск и Донецк. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Новости Региона - Сегодня, 12:08 292