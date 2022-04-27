В России снимут ограничения на въезд в Луганск и Донецк с 16 мая
С 16 мая граждане РФ смогут беспрепятственно выезжать из России в Луганск и Донецк. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Новости Региона - Сегодня, 12:08 292
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.
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