Как изменились цены на мясо в начале мая. Неужели подешевело?



Свинина



Так, средняя стоимость свинины, по сравнению с апрельскими ценами, подорожала:

свиная грудинка выросла в цене с 109,87 до 117,45 грн/кг;

ошеек — с 117,94 до 159,69 грн/кг;

лопатка подешевела с 117,94 до 117,43 грн/кг;

ребра стали дешевле — с 123,39 до 119,93 грн/кг;

средняя стоимость килограмма мяса на свиной шашлык составляет 144,50 грн.



Если сравнивать по супермаркетам, то самое дорогое мясо в Megamarket, а самое дешевое в Metro и Auchan. Разница в стоимости свиного ошейка составляет около 30 грн на килограмме. В Auchan мясо стоит 109,90 грн, а в Megamarket уже 123 грн.

Курятина



Средние цены на курятину в мае также изменились, по сравнению с апрелем:

куриное бедро подешевело с 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг;

голень осталась на прежнем уровне — 62,90 грн/кг;

куриное филе подорожало с 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг.





Самая дешевая курятина продается в Varus, если сравнивать со всеми остальными супермаркетами.

Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 11:45 191 Цены на продукты в Украине меняются довольно стремительно, особенно это касается мяса, подсолнечного масла, круп, хлебобулочных изделий и сезонных овощей. Сколько стоят разные сорта мяса в супермаркетах Украины по состоянию на 2 мая.Так, средняя стоимость свинины, по сравнению с апрельскими ценами, подорожала:свиная грудинка выросла в цене с 109,87 до 117,45 грн/кг;ошеек — с 117,94 до 159,69 грн/кг;лопатка подешевела с 117,94 до 117,43 грн/кг;ребра стали дешевле — с 123,39 до 119,93 грн/кг;средняя стоимость килограмма мяса на свиной шашлык составляет 144,50 грн.Если сравнивать по супермаркетам, то самое дорогое мясо в Megamarket, а самое дешевое в Metro и Auchan. Разница в стоимости свиного ошейка составляет около 30 грн на килограмме. В Auchan мясо стоит 109,90 грн, а в Megamarket уже 123 грн.КурятинаСредние цены на курятину в мае также изменились, по сравнению с апрелем:куриное бедро подешевело с 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг;голень осталась на прежнем уровне — 62,90 грн/кг;куриное филе подорожало с 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг.Самая дешевая курятина продается в Varus, если сравнивать со всеми остальными супермаркетами.Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 11:45 191

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