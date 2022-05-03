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Важная информация для клиентов Ощадбанка и ПриватБанка. Ваши деньги в опасности

verter 3-05-2022, 14:15277Новости
Важная информация для клиентов Ощадбанка и ПриватБанка. Ваши деньги в опасности
Полномасштабные военные действия в Украине вызвали очередной всплеск активности мошенников. В частности, недавно стало известно об очередной афере киберпреступников.
На этот раз в опасности оказались клиенты двух крупных государственных банков — Ощад и Приват. Владельцам карточек этих финучреждений начали приходить странные сообщения. Что написано в этих сообщениях и чем они грозят получателям?

Детали нового вида мошенничества рассказала в своем Telegram Людмила Денисова, уполномоченный представитель Верховной Рады по правам человека.
По ее словам, сообщения украинцам присылают с электронных адресов, похожих на официальные, а именно:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
В этих сообщениях получателя просят перейти по ссылке, чтобы просмотреть какие-либо детали платежа или обновить состояние своих счетов. Однако переходить по такой ссылке ни в коем случае нельзя. Иначе пользователь сам предоставит мошеннику доступ к своим деньгам.

Обычно ссылки, которые преступники размещают в таких сообщениях, имеют целью завладеть личными данными пользователя. Затем с помощью полученных данных, например пароля или электронной почты клиента банка, вор заходит в его личный кабинет и присваивает средства. Случаются даже случаи оформления кредита на имя обманутых клиентов, или снятия с карты всего кредитного лимита.
В своем обращении, опубликованном в Telegram, Денисова также призвала украинцев будть очень внимательными, не открывать подозрительные сообщения и тем более не переходить по сомнительным ссылкам. Ведь мошенники умело пользуются человеческими слабостями и охотно спекулируют в своих аферах даже болезненной для всех граждан Украины темой боевых действий.
Важная информация для клиентов Ощадбанка и ПриватБанка. Ваши деньги в опасности
Стоит заметить, что сейчас киберпреступники массово обворовывают украинцев, прикрываясь именем благотворительных организаций или притворяясь волонтерами. Поэтому правоохранительные органы просят граждан проверять все фонды и отдельных благотворителей, прежде чем отправлять им свои деньги. Школа выживания - Сегодня, 14:00 139

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