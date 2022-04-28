В Луганске за неделю отремонтировали три улицы. А вы заметили?





«Сотрудники городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» в течение минувшей недели отремонтировали 1230 квадратных метров асфальтового покрытия на улицах Коцюбинского, Смоленская и 16-я Линия», — говорится в сообщении.





Начальник предприятия уточнил, что всего было уложено 178 т асфальта, еще 909 кв. м дорожного покрытия подготовлено к проведению ремонта. Также коммунальщики отремонтировали вырубкой аварийные участки дорог на 13 улицах. Удобный город - Сегодня, 15:15 80 В Луганске за неделю отремонтировали более 1,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на трех улицах. Об этом сообщил начальник ЭЛУА Андрей Бабенко.Начальник предприятия уточнил, что всего было уложено 178 т асфальта, еще 909 кв. м дорожного покрытия подготовлено к проведению ремонта. Также коммунальщики отремонтировали вырубкой аварийные участки дорог на 13 улицах. Удобный город - Сегодня, 15:15 80

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