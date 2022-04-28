В Луганске заморозили курс не только гривны, но и доллара с евро



1 доллар США

71,0237 рубля

1 ЕВРО

74,5589 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля



Накануне курсы основных валют в Луганске был таким:

1 доллар США

71,0237 рубля

1 ЕВРО

74,5589 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 05:00 83 В Луганске с 4 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США71,0237 рубля1 ЕВРО74,5589 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляНакануне курсы основных валют в Луганске был таким:1 доллар США71,0237 рубля1 ЕВРО74,5589 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 05:00 83

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