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В Луганске заморозили курс не только гривны, но и доллара с евро

robot Сегодня, 05:1551Новости
В Луганске заморозили курс не только гривны, но и доллара с евро
В Луганске с 4 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,0237 рубля
1 ЕВРО
74,5589 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля

Накануне курсы основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
71,0237 рубля
1 ЕВРО
74,5589 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 83

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