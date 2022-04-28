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Сегодня днем в Луганске до 20 градусов тепла, местами слабый дождь

robot Сегодня, 05:4541Новости
Сегодня днем в Луганске до 20 градусов тепла, местами слабый дождь
Сегодня, днем 4 мая на Луганщине до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«4 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем будет — 18-20 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем — от 16 до 18 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, сохранятся заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от нуля до минус трех градусов.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 48

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