Сегодня днем в Луганске до 20 градусов тепла, местами слабый дождь





«4 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем будет — 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем — от 16 до 18 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, сохранятся заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от нуля до минус трех градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 48 Сегодня, днем 4 мая на Луганщине до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем будет — 18-20 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем — от 16 до 18 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, сохранятся заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от нуля до минус трех градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 48

Метки: {keywords}