Будут ли прослушивать телефоны и читать интернет-переписку жителей Луганщины?



«Распространяемое в соцсетях и других СМИ постановление Правительства «О проведении специальных мероприятий» по контролю за перемещением лиц, проживающих на освобожденных после 19 февраля 2022 года территориях, путем введения контроля за средствами коммуникаций является фейком», — говорится в сообщении.



Распространяемое в СМИ и социальных сетях якобы постановление Правительства ЛНР о контроле за средствами связи и перепиской жителей северных регионов Луганщины является фейком. Об этом сообщила в Луганске пресс-служба правительства.В пресс-службе подчеркнули, что «никаких подобных решений правительством не принималось». Политика - Сегодня, 07:00 176