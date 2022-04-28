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Будут ли прослушивать телефоны и читать интернет-переписку жителей Луганщины?

verter Сегодня, 07:3031Новости
Будут ли прослушивать телефоны и читать интернет-переписку жителей Луганщины?
Распространяемое в СМИ и социальных сетях якобы постановление Правительства ЛНР о контроле за средствами связи и перепиской жителей северных регионов Луганщины является фейком. Об этом сообщила в Луганске пресс-служба правительства.

«Распространяемое в соцсетях и других СМИ постановление Правительства «О проведении специальных мероприятий» по контролю за перемещением лиц, проживающих на освобожденных после 19 февраля 2022 года территориях, путем введения контроля за средствами коммуникаций является фейком», — говорится в сообщении.


В пресс-службе подчеркнули, что «никаких подобных решений правительством не принималось». Политика - Сегодня, 07:00 176

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