В Нацбанке честно рассказали, на сколько вырастут цены и какой будет инфляция к концу года



«Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", — подчеркнул Кирилл Шевченко.



В Украине в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может перевалить за 20%. Об этом в СМИ заявил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.Глава НБУ обозначил рост цен за прошлый месяц, как значительный.По данным НБУ, основаных на web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам):в апреле инфляция составила 15,9%;к концу года инфляция может превысить 20%.Это значительный уровень роста цен, но контролируемый, считает глава НБУ.По словам Шевченко, такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%. А у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией.Новости Украины - Сегодня, 12:00 58