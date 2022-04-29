Известный поэт и прозаик из Луганска получил в Германии Гран-при за Лучшую книгу на русском языке
Подведены итоги ежегодного германского международного литературного конкурса «Лучшая книга на русском языке». Конкурс проводится Международным сообществом прозаиков, поэтов и публицистов с 2009 года. Как сказала председатель оргкомитета конкурса, известная писательница и журналистка Татьяна Окоменюк, целью творческого состязания является укрепление традиций русской культуры за рубежом, поддержание единого литературного пространства, популяризация творчества авторов, пишущих на русском языке, а также пропаганда лучших образцов современной литературы.
Среди лауреатов в прошедшие годы были известные писатели, такие, как:
Инна Иохвидович,
Владимир Федоров,
Иван Переверзин,
Татьяна Янковская,
Ольга Прилуцкая,
Николай Стародымов,
Тамара Гордиенко,
Виктор Мостовой,
Сергей Кривонос и другие.
И в этом году, несмотря на сложную международную обстановку, конкурс, в котором приняли участие около трёхсот литераторов из 43-х стран, прошел успешно. Жюри, представленное известными литературоведами, критиками, литераторами, выбрало лучшие книги в нескольких номинациях.
Гран-при конкурса с вручением именного кубка и Почетного диплома награжден писатель Владимир Спектор (Луганск — Бад Зоден) за книгу «Откуда-то издалека».
В книге, как сказал автор, много стихотворений о родном Луганске, несколько глав воспоминаний о работе в компании «Лугансктепловоз», о службе в Советской армии, а также рецензии. Вот одно из стихотворений, представленных в книге:
Возвращаются забытые слова, проявляются надежды и улыбки,
И весна, как новая глава, где краснеют розы, как ошибки.
Хочется найти, поднять, сберечь, избежать сомнений ненапрасных,
И не искривить прямую речь, и Луганск нарисовать как праздник.
Конкурс еще раз подтвердил, что во все времена культура, литература объединяют людей, независимо от места проживания, взглядов, традиций и пристрастий. Хорошая литература не только развлекает и отвлекает от житейских проблем. Она ведет речь о вечных жизненных ценностях, говорит о добре и справедливости, любви и порядочности, мире и взаимопонимании. Именно об этом — и книга Владимира Спектора.
Автор: Игорь Масюченко
Коллектив журналисты от всей души поздравляет Владимира Давыдовича с заслуженной наградой. Желаем дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья! Культура - Сегодня, 08:00 529
Среди лауреатов в прошедшие годы были известные писатели, такие, как:
Инна Иохвидович,
Владимир Федоров,
Иван Переверзин,
Татьяна Янковская,
Ольга Прилуцкая,
Николай Стародымов,
Тамара Гордиенко,
Виктор Мостовой,
Сергей Кривонос и другие.
И в этом году, несмотря на сложную международную обстановку, конкурс, в котором приняли участие около трёхсот литераторов из 43-х стран, прошел успешно. Жюри, представленное известными литературоведами, критиками, литераторами, выбрало лучшие книги в нескольких номинациях.
Гран-при конкурса с вручением именного кубка и Почетного диплома награжден писатель Владимир Спектор (Луганск — Бад Зоден) за книгу «Откуда-то издалека».
В книге, как сказал автор, много стихотворений о родном Луганске, несколько глав воспоминаний о работе в компании «Лугансктепловоз», о службе в Советской армии, а также рецензии. Вот одно из стихотворений, представленных в книге:
Возвращаются забытые слова, проявляются надежды и улыбки,
И весна, как новая глава, где краснеют розы, как ошибки.
Хочется найти, поднять, сберечь, избежать сомнений ненапрасных,
И не искривить прямую речь, и Луганск нарисовать как праздник.
Конкурс еще раз подтвердил, что во все времена культура, литература объединяют людей, независимо от места проживания, взглядов, традиций и пристрастий. Хорошая литература не только развлекает и отвлекает от житейских проблем. Она ведет речь о вечных жизненных ценностях, говорит о добре и справедливости, любви и порядочности, мире и взаимопонимании. Именно об этом — и книга Владимира Спектора.
Автор: Игорь Масюченко
Коллектив журналисты от всей души поздравляет Владимира Давыдовича с заслуженной наградой. Желаем дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья! Культура - Сегодня, 08:00 529
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