Известный поэт и прозаик из Луганска получил в Германии Гран-при за Лучшую книгу на русском языке



Возвращаются забытые слова, проявляются надежды и улыбки,

И весна, как новая глава, где краснеют розы, как ошибки.

Хочется найти, поднять, сберечь, избежать сомнений ненапрасных,

И не искривить прямую речь, и Луганск нарисовать как праздник.



Подведены итоги ежегодного германского международного литературного конкурса «Лучшая книга на русском языке». Конкурс проводится Международным сообществом прозаиков, поэтов и публицистов с 2009 года. Как сказала председатель оргкомитета конкурса, известная писательница и журналистка, целью творческого состязания является укрепление традиций русской культуры за рубежом, поддержание единого литературного пространства, популяризация творчества авторов, пишущих на русском языке, а также пропаганда лучших образцов современной литературы.Среди лауреатов в прошедшие годы были известные писатели, такие, как:и другие.И в этом году, несмотря на сложную международную обстановку, конкурс, в котором приняли участие около трёхсот литераторов из 43-х стран, прошел успешно. Жюри, представленное известными литературоведами, критиками, литераторами, выбрало лучшие книги в нескольких номинациях.Гран-при конкурса с вручением именного кубка и Почетного диплома награжден писатель(Луганск — Бад Зоден) за книгу «Откуда-то издалека».В книге, как сказал автор, много стихотворений о родном Луганске, несколько глав воспоминаний о работе в компании «Лугансктепловоз», о службе в Советской армии, а также рецензии. Вот одно из стихотворений, представленных в книге:Конкурс еще раз подтвердил, что во все времена культура, литература объединяют людей, независимо от места проживания, взглядов, традиций и пристрастий. Хорошая литература не только развлекает и отвлекает от житейских проблем. Она ведет речь о вечных жизненных ценностях, говорит о добре и справедливости, любви и порядочности, мире и взаимопонимании. Именно об этом — и книга Владимира Спектора.АвторКультура - Сегодня, 08:00 529