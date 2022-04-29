ПриватБанк выпускает новые платежные карты. Дадут их не всем
Пользователи ПриватБанка могут оформить новые платежные карты «Простір».
Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.
По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:
Львовской;
Ивано-Франковский;
Тернопольской;
Закарпатской.
Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт «Простір» смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.
«Простір» — это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривней в пределах Украины и на национальных сайтах. Новости Украины - Сегодня, 14:30 0
Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.
По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:
Львовской;
Ивано-Франковский;
Тернопольской;
Закарпатской.
Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт «Простір» смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.
«Простір» — это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривней в пределах Украины и на национальных сайтах. Новости Украины - Сегодня, 14:30 0
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