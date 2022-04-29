ПриватБанк выпускает новые платежные карты. Дадут их не всем



Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.



По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:

Львовской;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Закарпатской.

Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт «Простір» смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.



«Простір» — это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривней в пределах Украины и на национальных сайтах. Новости Украины - Сегодня, 14:30 0 Пользователи ПриватБанка могут оформить новые платежные карты «Простір».Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:Львовской;Ивано-Франковский;Тернопольской;Закарпатской.Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт «Простір» смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.«Простір» — это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривней в пределах Украины и на национальных сайтах. Новости Украины - Сегодня, 14:30 0

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