Где 4 мая отключили воду
«Лугансквода» назвала адреса, по которым 4 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: городок Стандартный, переулок Уральский, улицы Ткаченко, Каховская, Челябинская, Ватутина, кварталы Жукова, Солнечный;
Артемовский район: квартал Пролетариата Донбасса, улица Толстого; Александровск;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Советский; поселок городского типа (пгт) Северный, улица Первомайская; село Пархоменко, улицы Ленина, Степная;
Лутугинский район: Лутугино, улица Щедриной;
Славяносербский район: село Приветное; пгт Славяносербск, переулки Центральный, Героев, улица Кирова;
Свердловск: Володарский водовод;
Ровеньки: улицы Орджоникидзе, Петраковского;
Алчевск: улица Ленина;
Перевальский район: Артемовск, улица Артема;
Кировск: квартал 60 лет Октября, улица Гоголя;
Брянка: микрорайон «Тополь-2»;
Стаханов: Стаханов, улицы Макерова, Соревнования, Осипенко, проспект Ленина, переулок Осипенко; Ирмино, улицы Космонавтов, Межпланетная;
Антрацит: пгт Каменное;
Красный Луч: улицы Индустриальная, Мурманская, Проездная, Хасанова, Студенческая, проезд Заводской, микрорайон № 4.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: городок Стандартный, переулок Уральский, улицы Ткаченко, Каховская, Челябинская, Ватутина, кварталы Жукова, Солнечный;
Артемовский район: квартал Пролетариата Донбасса, улица Толстого; Александровск;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Советский; поселок городского типа (пгт) Северный, улица Первомайская; село Пархоменко, улицы Ленина, Степная;
Лутугинский район: Лутугино, улица Щедриной;
Славяносербский район: село Приветное; пгт Славяносербск, переулки Центральный, Героев, улица Кирова;
Свердловск: Володарский водовод;
Ровеньки: улицы Орджоникидзе, Петраковского;
Алчевск: улица Ленина;
Перевальский район: Артемовск, улица Артема;
Кировск: квартал 60 лет Октября, улица Гоголя;
Брянка: микрорайон «Тополь-2»;
Стаханов: Стаханов, улицы Макерова, Соревнования, Осипенко, проспект Ленина, переулок Осипенко; Ирмино, улицы Космонавтов, Межпланетная;
Антрацит: пгт Каменное;
Красный Луч: улицы Индустриальная, Мурманская, Проездная, Хасанова, Студенческая, проезд Заводской, микрорайон № 4.
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«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
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