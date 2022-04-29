Где 4 мая отключили воду



«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».



«Лугансквода» назвала адреса, по которым 4 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:городок Стандартный, переулок Уральский, улицы Ткаченко, Каховская, Челябинская, Ватутина, кварталы Жукова, Солнечный;квартал Пролетариата Донбасса, улица Толстого; Александровск;Краснодонский район: Краснодон, квартал Советский; поселок городского типа (пгт) Северный, улица Первомайская; село Пархоменко, улицы Ленина, Степная;Лутугинский район: Лутугино, улица Щедриной;Славяносербский район: село Приветное; пгт Славяносербск, переулки Центральный, Героев, улица Кирова;Свердловск: Володарский водовод;Ровеньки: улицы Орджоникидзе, Петраковского;Алчевск: улица Ленина;Перевальский район: Артемовск, улица Артема;Кировск: квартал 60 лет Октября, улица Гоголя;Брянка: микрорайон «Тополь-2»;Стаханов: Стаханов, улицы Макерова, Соревнования, Осипенко, проспект Ленина, переулок Осипенко; Ирмино, улицы Космонавтов, Межпланетная;Антрацит: пгт Каменное;Красный Луч: улицы Индустриальная, Мурманская, Проездная, Хасанова, Студенческая, проезд Заводской, микрорайон № 4.Удобный город - Сегодня, 13:34 119