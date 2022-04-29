В мае нас ждут несколько сильных магнитных бурь. 20 мая — мощная буря красного уровня
Последний месяц весны будет богат магнитными колебаниями. Миллионы людей по всему миру ощутят на себе их влияние. Депрессия, раздраженность, головные боли, слабость, отсутствие сна и аппетита и что хуже всего проблемы с артериальным давлением и сердцем.
Самыми уязвимыми являются пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, или проблемы с сердцем и сосудами. Так в какие дни мая следует быть осмотрительными и стараться поменьше нервничать? Рассказываем.
График магнитных бурь в мае
В этом месяце состоится пять магнитных бурь. Некоторые продлятся всего один день, другие два-три дня. Их интенсивность тоже будет разной. График следующий:
7-8 мая - магнитная буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
14 мая - короткая магнитная буря, влияние которой ощутят только самые уязвимые.
17-18 мая - буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
20-21 мая - буря высокой интенсивности, так называемого красного уровня. Ее влияние ощутят все и очень даже остро. Уязвимой категории населения следует быть максимально осторожными.
26-27 мая - буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
Основными симптомами магнитных колебаний большинство отмечают сильную мигрень вплоть до тошноты, отсутствие аппетита. Кое-кто жалуется на боль в животе, сильную раздражительность, плаксивость, ломоту в теле, повышенное или наоборот слишком низкое АД, тахикардию и т.д.
Чтобы минимизировать влияние бури на здоровье нужно побольше отдыхать
В эти дни старайтесь побольше лежать, не нагружайте себя ни физически, ни эмоционально. Откажитесь от жирной, копченой и острой пищи. Не употребляйте алкоголь и минимизируйте количество кофеина. Также надо пить много воды, не нервничать и гулять на свежем воздухе. Красота и здоровье - Сегодня, 13:15 194
Самыми уязвимыми являются пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, или проблемы с сердцем и сосудами. Так в какие дни мая следует быть осмотрительными и стараться поменьше нервничать? Рассказываем.
График магнитных бурь в мае
В этом месяце состоится пять магнитных бурь. Некоторые продлятся всего один день, другие два-три дня. Их интенсивность тоже будет разной. График следующий:
7-8 мая - магнитная буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
14 мая - короткая магнитная буря, влияние которой ощутят только самые уязвимые.
17-18 мая - буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
20-21 мая - буря высокой интенсивности, так называемого красного уровня. Ее влияние ощутят все и очень даже остро. Уязвимой категории населения следует быть максимально осторожными.
26-27 мая - буря средней интенсивности (ощутить могут не все).
Основными симптомами магнитных колебаний большинство отмечают сильную мигрень вплоть до тошноты, отсутствие аппетита. Кое-кто жалуется на боль в животе, сильную раздражительность, плаксивость, ломоту в теле, повышенное или наоборот слишком низкое АД, тахикардию и т.д.
Чтобы минимизировать влияние бури на здоровье нужно побольше отдыхать
В эти дни старайтесь побольше лежать, не нагружайте себя ни физически, ни эмоционально. Откажитесь от жирной, копченой и острой пищи. Не употребляйте алкоголь и минимизируйте количество кофеина. Также надо пить много воды, не нервничать и гулять на свежем воздухе. Красота и здоровье - Сегодня, 13:15 194
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