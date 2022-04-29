Изменится ли график выплат пенсий за май
Согласно утвержденному графику 2 мая начато финансирование пенсий за май, на пенсионные выплаты направлено 1276,8 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ во вторник. Выплата пенсий за май будет производиться согласно законодательству начиная с 4 мая.
Также собщается, что 2 мая предоставлено 29,2 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Новости Украины - Сегодня, 19:15 135
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ во вторник. Выплата пенсий за май будет производиться согласно законодательству начиная с 4 мая.
Также собщается, что 2 мая предоставлено 29,2 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Новости Украины - Сегодня, 19:15 135
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