Все школы на Луганщине возобновят работу 10 мая. Какие новые предметы появятся



«Процесс регистрации не до каждой школы дошел. Тем не менее, мы знаем, что у нас к 10 мая уже все школы будут работать: какие-то в дистанционном режиме, у кого есть такая возможность, у кого нет такой возможности — они выходят в очном формате», — сказала она.





«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку; у них была украинская литература — они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», — рассказала Долженко.



«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку; у них была украинская литература — они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», — рассказала Долженко.



«Мы поделились и учебниками, и учебно-методической литературой для преподавателей», — отметила первый замминистра.

