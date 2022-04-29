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Все школы на Луганщине возобновят работу 10 мая. Какие новые предметы появятся

robot Сегодня, 19:3054Новости
Все школы на Луганщине возобновят работу 10 мая. Какие новые предметы появятся
Все школы в на Луганщине возобновят работу 10 мая. Об этом в Луганске журналистам сообщила первый замминистра образования Ольга Долженко.

«Процесс регистрации не до каждой школы дошел. Тем не менее, мы знаем, что у нас к 10 мая уже все школы будут работать: какие-то в дистанционном режиме, у кого есть такая возможность, у кого нет такой возможности — они выходят в очном формате», — сказала она.

Первый замминистра добавила, что образовательная программа в школах на северных территориях была скорректирована.

«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку; у них была украинская литература — они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», — рассказала Долженко.


Она добавила, что также школьники в северных районах Луганщины начали изучение истории Отечества и обществознания по действующим в Луганске программам.

«Мы поделились и учебниками, и учебно-методической литературой для преподавателей», — отметила первый замминистра.
Новости Региона - Сегодня, 19:00 115

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