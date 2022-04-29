Стал известен реальный размер средней пенсии в Украине и общее количество пенсионеров в апреле



Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.



Также сообщается, что на начало апреля количество пенсионеров в Украине составило 10,8 млн человек.

Так, большинство пенсионеров получают пенсии:

по возрасту — 74,25%;

по инвалидности — 13,78%;

по потере кормильца — 5,9%;

за выслугу лет — 5,42%.

Также в структуре распределения пенсий по видам 0,62% составляют социальные пенсии и 0,03% - пожизненное содержание судей.



Получают Пенсионные выплаты в размере:

до 2000 гривен — 3,7%;

от 2001 до 3000 гривен получают 40,4% пенсионеров;

от 3001 до 4000 гривен получают 20,5%;

от 4001 до 5000 гривен получают 10,9%;

от 5001 до 10 000 гривен получают 18,3%;

более 10 000 гривен в месяц получают 6,2%.

Новости Украины - Сегодня, 18:43 199 Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 4370,45 гривен.Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.Также сообщается, что на начало апреля количество пенсионеров в Украине составило 10,8 млн человек.Так, большинство пенсионеров получают пенсии:по возрасту — 74,25%;по инвалидности — 13,78%;по потере кормильца — 5,9%;за выслугу лет — 5,42%.Также в структуре распределения пенсий по видам 0,62% составляют социальные пенсии и 0,03% - пожизненное содержание судей.Получают Пенсионные выплаты в размере:до 2000 гривен — 3,7%;от 2001 до 3000 гривен получают 40,4% пенсионеров;от 3001 до 4000 гривен получают 20,5%;от 4001 до 5000 гривен получают 10,9%;от 5001 до 10 000 гривен получают 18,3%;более 10 000 гривен в месяц получают 6,2%.Новости Украины - Сегодня, 18:43 199

Метки: {keywords}