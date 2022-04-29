Стал известен реальный размер средней пенсии в Украине и общее количество пенсионеров в апреле
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 4370,45 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Также сообщается, что на начало апреля количество пенсионеров в Украине составило 10,8 млн человек.
Так, большинство пенсионеров получают пенсии:
по возрасту — 74,25%;
по инвалидности — 13,78%;
по потере кормильца — 5,9%;
за выслугу лет — 5,42%.
Также в структуре распределения пенсий по видам 0,62% составляют социальные пенсии и 0,03% - пожизненное содержание судей.
Получают Пенсионные выплаты в размере:
до 2000 гривен — 3,7%;
от 2001 до 3000 гривен получают 40,4% пенсионеров;
от 3001 до 4000 гривен получают 20,5%;
от 4001 до 5000 гривен получают 10,9%;
от 5001 до 10 000 гривен получают 18,3%;
более 10 000 гривен в месяц получают 6,2%.
Новости Украины - Сегодня, 18:43 199
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Также сообщается, что на начало апреля количество пенсионеров в Украине составило 10,8 млн человек.
Так, большинство пенсионеров получают пенсии:
по возрасту — 74,25%;
по инвалидности — 13,78%;
по потере кормильца — 5,9%;
за выслугу лет — 5,42%.
Также в структуре распределения пенсий по видам 0,62% составляют социальные пенсии и 0,03% - пожизненное содержание судей.
Получают Пенсионные выплаты в размере:
до 2000 гривен — 3,7%;
от 2001 до 3000 гривен получают 40,4% пенсионеров;
от 3001 до 4000 гривен получают 20,5%;
от 4001 до 5000 гривен получают 10,9%;
от 5001 до 10 000 гривен получают 18,3%;
более 10 000 гривен в месяц получают 6,2%.
Новости Украины - Сегодня, 18:43 199
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