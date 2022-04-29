Vodafone восстановил работу своей сети в целом регионе
Госспецсвязи Украины сообщет, что благодаря перемаршрутизации трафика Vodafone восстановил 71% покрытия мобильной связи в Херсонской области. Пока без предоставления доступа к сети Интернет.
В Минцифре заявили, что восстановили мобильную связь в Херсоне. Сообщается, что ремонт поврежденной оптической сети завершили сегодня утром и запустили сети всех трех украинских мобильных операторов:
Vodafon,
lifecell,
Киевстар.
Параллельно губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что в Херсоне появился и Интернет. По его словам, была изменена маршрутизация, и теперь Сеть есть на территории, которая сейчас под контролем российских военных.
Тем временем, сегодня утром российский «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков заявил, что интернет-операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединены к российскому Интернету. Новости Украины - Сегодня, 20:29 223
В Минцифре заявили, что восстановили мобильную связь в Херсоне. Сообщается, что ремонт поврежденной оптической сети завершили сегодня утром и запустили сети всех трех украинских мобильных операторов:
Vodafon,
lifecell,
Киевстар.
Параллельно губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что в Херсоне появился и Интернет. По его словам, была изменена маршрутизация, и теперь Сеть есть на территории, которая сейчас под контролем российских военных.
Тем временем, сегодня утром российский «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков заявил, что интернет-операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединены к российскому Интернету. Новости Украины - Сегодня, 20:29 223
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