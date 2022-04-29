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День победы 9 мая в Украине будет отмечаться как государственный праздник

bot Сегодня, 21:1528Новости
День победы 9 мая в Украине будет отмечаться как государственный праздник
День победы 9 мая в Украине будет отмечаться как государственный праздник. Но с учетом нынешних условий. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Ранее появилась информация, что Верховная Рада проголосовала за перенос празднования Дня победы над нацизмом и Великой отечественной войне с 9 на 8 мая. Но практически сразу сами же депутаты эту информацию опровергли. Новости Украины - Сегодня, 07:00 161

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