День победы 9 мая в Украине будет отмечаться как государственный праздник





Ранее появилась информация, что Верховная Рада проголосовала за перенос празднования Дня победы над нацизмом и Великой отечественной войне с 9 на 8 мая. Но практически сразу сами же депутаты эту информацию опровергли. Новости Украины - Сегодня, 07:00 161 День победы 9 мая в Украине будет отмечаться как государственный праздник. Но с учетом нынешних условий. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.Ранее появилась информация, что Верховная Рада проголосовала за перенос празднования Дня победы над нацизмом и Великой отечественной войне с 9 на 8 мая. Но практически сразу сами же депутаты эту информацию опровергли. Новости Украины - Сегодня, 07:00 161

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