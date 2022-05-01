Как долго будет идти военный конфликт между Россией и Украиной рассказал канцлер Германии Шольц



«Использование войск и техники, демонстрируемое РФ, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время», — подчеркнул он.



Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что «спецоперация», начатая Россией против Украины, не завершится быстро. По его убеждению, Россия постоянно демонстрирует, что готова и дальше продолжать боевые действия.В то же время, по мнению политика, российские войска не достигли ни одной из поставленных целей своего вторжения на территорию соседней страны. Такие заявления Шольц озвучил на брифинге с чешским коллегой Петром Фиалой в четверг, 5 мая, передает Укринформ.Шольц считает, что все страны мира должны показать единство и давить на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины. Политик надеется, что две страны смогут завершить войну дипломатическим путем.По его мнению, руководство России собиралось решить поставленные задачи на Украине за очень короткое время, но так не получилось.Накануне Шольц заявил, что Европа снимет санкции с России только после консультаций с Украиной по этому вопросу. Мнение - Сегодня, 08:00 101