В Луганске разъяснили порядок перехода мобильной связи на российскую систему нумерации
В Луганске разъяснили порядок перехода мобильной связи на российскую систему нумерации.
«С 7 мая 2022 года жители Луганска и региона получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072», — говорится в сообщении минсвязи.
В ведомстве рассказали, что:
номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода;
абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7 959, посредством SMS-информирования;
при этом замена SIM-карт не потребуется;
тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне.
«С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале Государственных услуг РФ, в социальных сетях и мессенджерах. На данный момент проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям Луганска к интернет-банкингу российских банков», — проинформировали в Минкомсвязи.
Политика - Сегодня, 12:00 2
«С 7 мая 2022 года жители Луганска и региона получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072», — говорится в сообщении минсвязи.
В ведомстве рассказали, что:
номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода;
абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7 959, посредством SMS-информирования;
при этом замена SIM-карт не потребуется;
тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне.
«С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале Государственных услуг РФ, в социальных сетях и мессенджерах. На данный момент проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям Луганска к интернет-банкингу российских банков», — проинформировали в Минкомсвязи.
Политика - Сегодня, 12:00 2
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