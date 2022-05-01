В Луганске разъяснили порядок перехода мобильной связи на российскую систему нумерации.



«С 7 мая 2022 года жители Луганска и региона получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072», — говорится в сообщении минсвязи.





«С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале Государственных услуг РФ, в социальных сетях и мессенджерах. На данный момент проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям Луганска к интернет-банкингу российских банков», — проинформировали в Минкомсвязи.

