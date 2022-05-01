Срочная новость. В Луганске изменили номера мобильных телефонов. Вместо +38 теперь +7
Для Луганска выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации. Об этом сообщил Леонид Пасечник.
По словам Пасечника, выделен код мобильного оператора российской системы нумерации для Луганска +7 959. Использоваться при этом будет существующий номер мобильного оператора «Лугаком».
если ранее номер телефона был (+38072) 123 45 67,
то теперь номер телефона будет (+7959) 123 45 67.
О присвоении нового номера каждый абонент узнает из SMS-уведомления.
Как отметил Пасечник, это позволит жителям Луганска и региона «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».
В Донецке абоненты оператора мобильной связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 также получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7949.
Политика - Сегодня, 11:22 167
По словам Пасечника, выделен код мобильного оператора российской системы нумерации для Луганска +7 959. Использоваться при этом будет существующий номер мобильного оператора «Лугаком».
если ранее номер телефона был (+38072) 123 45 67,
то теперь номер телефона будет (+7959) 123 45 67.
О присвоении нового номера каждый абонент узнает из SMS-уведомления.
Как отметил Пасечник, это позволит жителям Луганска и региона «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».
В Донецке абоненты оператора мобильной связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 также получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7949.
Политика - Сегодня, 11:22 167
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