

«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных», — сообщили в компании.





«В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в €15 млн», — добавили в GoodWine.

