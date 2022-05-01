Разбилось сразу 1,6 млн бутылок вина, ущерб — около €15 млн.
Попадание ракеты полностью разрушило склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области, где хранилось 1,6 млн бутылок вина, пишет НВ. Общую сумму ущерба оцениваем в €15 млн, сообщили в компании.
Склад уничтожен полностью
фото: GoodWine
Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода, безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.
«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных», — сообщили в компании.
Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.
Склад уничтожен полностью
фото: GoodWine
Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода, безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.
«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных», — сообщили в компании.
Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.
Новости Украины - Сегодня, 11:21 157
«В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в €15 млн», — добавили в GoodWine.
«В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в €15 млн», — добавили в GoodWine.
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