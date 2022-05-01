McDonald's очень сильно разочаровал своих поклонников



«Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и чудесные моменты для вас!» — говорится в сообщении компании.





«Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано местным советам более 58 тысяч тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на потребности гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы», — сообщили в McDonald's.



Рестораны McDonald's закрыты по всей Украине и даже в тех регионах, где относительно спокойно. Многих украинцев интересует, когда же McDonald's снова начнет в нашей стране. Оказалось, что любителям нагетсов и бургеров придется еще подождать.Что известно об открытии ресторанов McDonald's в Украине — читайте ниже.Мы вас любим, но рестораны будут закрытымиПриблизительно такой текст появился на странице McDonald's Украина еще 24 февраля. В компании сообщили, все рестораны в Украине будут закрыты, а сотрудники останутся дома со своими родными — ради безопасности.Немного позже появилось сообщение, что рестораны закрыты из соображений безопасности, но работники активно помогают. Еда из McDonald's предоставляется местным общинам в тех местах, где это безопасно и возможно. Вся продукция забирается и распределяется туда, где она более всего необходима.В основном — булочки, донаты, десерты, сыр, молоко, вода, фрукты, овощи и одноразовая посуда.А что происходит с McDonald's в России?На официальных пабликах компании 8 марта появилась информация, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.Всем работникам (а их в РФ более 60 тысяч) — пока сохранят заработную плату.Когда же откроется McDonald's в УкраинеКак сообщили в компании в ответ на запрос издания ZAXID.NET, рестораны McDonald's в Украине не откроются до окончания войны. А все продукты были переданы в гуманитарные штабы. А сотрудникам, которых в Украине более 10 тысяч человек — выплачивают зарплату.Также продолжается работа фундации «Дом Рональда МакДональда» — поддержка детских больниц, помощь в обустройстве Центра детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов.Источник: РБКНовости Украины - Сегодня, 12:32 54