McDonald's очень сильно разочаровал своих поклонников
Рестораны McDonald's закрыты по всей Украине и даже в тех регионах, где относительно спокойно. Многих украинцев интересует, когда же McDonald's снова начнет в нашей стране. Оказалось, что любителям нагетсов и бургеров придется еще подождать.
Что известно об открытии ресторанов McDonald's в Украине — читайте ниже.
Мы вас любим, но рестораны будут закрытыми
Приблизительно такой текст появился на странице McDonald's Украина еще 24 февраля. В компании сообщили, все рестораны в Украине будут закрыты, а сотрудники останутся дома со своими родными — ради безопасности.
«Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и чудесные моменты для вас!» — говорится в сообщении компании.
Немного позже появилось сообщение, что рестораны закрыты из соображений безопасности, но работники активно помогают. Еда из McDonald's предоставляется местным общинам в тех местах, где это безопасно и возможно. Вся продукция забирается и распределяется туда, где она более всего необходима.
В основном — булочки, донаты, десерты, сыр, молоко, вода, фрукты, овощи и одноразовая посуда.
А что происходит с McDonald's в России?
На официальных пабликах компании 8 марта появилась информация, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.
Всем работникам (а их в РФ более 60 тысяч) — пока сохранят заработную плату.
Когда же откроется McDonald's в Украине
Как сообщили в компании в ответ на запрос издания ZAXID.NET, рестораны McDonald's в Украине не откроются до окончания войны. А все продукты были переданы в гуманитарные штабы. А сотрудникам, которых в Украине более 10 тысяч человек — выплачивают зарплату.
«Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано местным советам более 58 тысяч тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на потребности гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы», — сообщили в McDonald's.
Также продолжается работа фундации «Дом Рональда МакДональда» — поддержка детских больниц, помощь в обустройстве Центра детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов.
Источник: РБК
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