В Берлине запретили украинскую символику на мероприятиях 8-9 мая
В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.
По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена ??на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и ??мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против «любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях».
«Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине», — отмечается в сообщении.
Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:
российские или украинские флаги,
флаги СССР,
георгиевские ленты,
военная униформа или части формы также в видоизмененных формах,
флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий,
флаги «Л/ДНР»;
буквы V, Z.
Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, «могут оправдывать или прославлять войну в Украине».
Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.
«Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии», — говорится в заявлении правоохранителей.
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