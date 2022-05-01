В Берлине запретили украинскую символику на мероприятиях 8-9 мая

В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена ??на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и ??мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против «любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях».«Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине», — отмечается в сообщении.Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:российские или украинские флаги,флаги СССР,георгиевские ленты,военная униформа или части формы также в видоизмененных формах,флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий,флаги «Л/ДНР»;буквы V, Z.Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, «могут оправдывать или прославлять войну в Украине».Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.«Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии», — говорится в заявлении правоохранителей.Новости в Мире - Сегодня, 13:13 7