Исчезнет ли в Украине бензин А-92?



«Эта марка поставлялась преимущественно из Беларуси. Ее производил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (2 апреля российские оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов, уничтожив инфраструктуру предприятия. — Ред.). А в Европе ее не производят. Сейчас это какие-то остатки, которые еще допродают, а вообще в перспективе его не будет. Думаю, уже летом».





«Для Украины очень важны поставки не только «пятого», но и «второго» бензина — наиболее востребованного бортовыми грузовиками, специальной техникой, аграриями, да и большинством отечественных автомобилей, средний возраст которых уже давно превысил 20 лет. К тому же А-92, да еще и низших экологических классов (не Евро 5, а 3 или 4), дешевле, что во время войны очень важно для всех потребителей. Но это противоречит интересам трейдеров, поскольку маржа для А-95 Евро 5, да еще и брендированного, «премиального», существенно выше, чем для А-92 Евро 3. И зачем прилагать дополнительные усилия, договариваясь о закупке у производителя именно А- 92? Проще купить то, что есть, а высокую цену — снова согласовать с правительством. Пусть расплачивается безголосый потребитель», — говорит он.





«После начала войны о ней немного забыли, хотя самое время вспомнить. Во-первых, из-за высоких цен на нефтяное топливо — производить биотопливо становится экономически целесообразно. Во-вторых, его пока есть кому производить. Ведь спиртовых заводов в Украине — гораздо больше, чем нефтеперерабатывающих. В-третьих, можно меньше импортировать. Уверен, мы можем в сжатые сроки заместить большую долю и бензина, и дизеля. Но есть ли этот путь в повестке дня правительства?».

