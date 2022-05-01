Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, морды набили, давайте прекращать». И все прекратится
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметился новым заявлением о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что завершить его может президент США Джо Байден.
Об этом Лукашенко рассказал в интервью международному информагентству Associated Press. Он обвинил Запад, в частности, Вашингтон, в разжигании конфликта между Россией и Украиной.
«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — сказал президент Беларуси.
Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказы из США.
«Сегодня Украиной правит не Зеленский — без обид, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь. И если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды набили, давайте прекращать. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прекратится«, — заявил он.
Ранее Лукашенко приписал себе роль миротворца, заявив, что делает все для того, чтобы остановить этот конфликт. Новости в Мире - Сегодня, 14:15 75
Об этом Лукашенко рассказал в интервью международному информагентству Associated Press. Он обвинил Запад, в частности, Вашингтон, в разжигании конфликта между Россией и Украиной.
«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — сказал президент Беларуси.
Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказы из США.
«Сегодня Украиной правит не Зеленский — без обид, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь. И если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды набили, давайте прекращать. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прекратится«, — заявил он.
Ранее Лукашенко приписал себе роль миротворца, заявив, что делает все для того, чтобы остановить этот конфликт. Новости в Мире - Сегодня, 14:15 75
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