Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, морды набили, давайте прекращать». И все прекратится



«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — сказал президент Беларуси.





«Сегодня Украиной правит не Зеленский — без обид, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь. И если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды набили, давайте прекращать. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прекратится«, — заявил он.

