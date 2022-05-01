В Счастье начала работать Луганская ТЭС. Запустили энергоблок №13

«Выполнению этой задачи мешала погода, долгое время стояли отрицательные температуры воздуха и не позволяли проводить мероприятия по опрессовке циркуляционных водоводов, мешали подготовить к работе насосное оборудование. После того как температура воздуха повысилась, у нас возникли другие сложности: разлился Северский Донец, и появились новые вопросы по разминированию, по восстановлению воздушных линий силами РСК в пойме Донца», — отмечает ЛИЦ.