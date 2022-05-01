В Счастье начала работать Луганская ТЭС. Запустили энергоблок №13
В Счастье запустили Луганскую теплоэлектростанцию (ЛуТЭС). Об этом пишет ЛИЦ.
Как пишет издание, задача была в кратчайшие сроки восстановить и запустить ЛуТЭС.
«Выполнению этой задачи мешала погода, долгое время стояли отрицательные температуры воздуха и не позволяли проводить мероприятия по опрессовке циркуляционных водоводов, мешали подготовить к работе насосное оборудование. После того как температура воздуха повысилась, у нас возникли другие сложности: разлился Северский Донец, и появились новые вопросы по разминированию, по восстановлению воздушных линий силами РСК в пойме Донца», — отмечает ЛИЦ.
По данным издания, благодаря запуску ТЭС жилые дома и социальные объекты Луганска и региона «получают стабильно электроэнергию, промышленное производство имеет перспективу роста».
До конца года планируется запустить еще несколько энергоблоков ЛуТЭС, что позволит региону не зависеть от внешних источников поступления электроэнергии.
Общая установленная мощность расположенной в Счастье Луганской теплоэлектростанции составляет 1360 мегаватт.
В 2012 году ее мощность составляла 810 мегаватт.
По состоянию на 2017 год в ЛНР с ТЭС поступало лишь 90 мегаватт.
Новости Региона - Сегодня, 21:19 131
Как пишет издание, задача была в кратчайшие сроки восстановить и запустить ЛуТЭС.
«Выполнению этой задачи мешала погода, долгое время стояли отрицательные температуры воздуха и не позволяли проводить мероприятия по опрессовке циркуляционных водоводов, мешали подготовить к работе насосное оборудование. После того как температура воздуха повысилась, у нас возникли другие сложности: разлился Северский Донец, и появились новые вопросы по разминированию, по восстановлению воздушных линий силами РСК в пойме Донца», — отмечает ЛИЦ.
По данным издания, благодаря запуску ТЭС жилые дома и социальные объекты Луганска и региона «получают стабильно электроэнергию, промышленное производство имеет перспективу роста».
До конца года планируется запустить еще несколько энергоблоков ЛуТЭС, что позволит региону не зависеть от внешних источников поступления электроэнергии.
Общая установленная мощность расположенной в Счастье Луганской теплоэлектростанции составляет 1360 мегаватт.
В 2012 году ее мощность составляла 810 мегаватт.
По состоянию на 2017 год в ЛНР с ТЭС поступало лишь 90 мегаватт.
Новости Региона - Сегодня, 21:19 131
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