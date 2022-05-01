Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы из подвалов «Азовстали» в Мариуполе





Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Эвакуация проходила при поддержке Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций.



Напомним: днем ранее, 6 мая, Верещук сообщила, что удалось эвакуировать c «Азовстали» в Мариуполе 50 женщин, детей и пожилых людей. Операция по вывозу людей продолжалась и утром 7 мая. Эвакуация проходила очень медленно — колонна была вынуждена стоять возле «Азовстали», где проходили бои. Новости Украины - Сегодня, 20:49 366 Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы c территории металургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Эвакуация проходила при поддержке Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций.Напомним: днем ранее, 6 мая, Верещук сообщила, что удалось эвакуировать c «Азовстали» в Мариуполе 50 женщин, детей и пожилых людей. Операция по вывозу людей продолжалась и утром 7 мая. Эвакуация проходила очень медленно — колонна была вынуждена стоять возле «Азовстали», где проходили бои. Новости Украины - Сегодня, 20:49 366

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