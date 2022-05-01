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Гражданам Украины будут ограничивать потребление газа. Цена на голубое топливо взлетела почти на четверть

bot Сегодня, 11:1569Новости
Гражданам Украины будут ограничивать потребление газа. Цена на голубое топливо взлетела почти на четверть
В апреле цена газа выросла на 22,3%, об этом сообщает Директорат по развитию реального сектора экономики Минэкономики Украины.
За апрель 2022 г. фактическая цена реализации природного газа в Украине составила 35 932,9 грн, или 1 228,3 долларов за 1 тысячу кубометров.
В марте этот показатель был 29 390,8 гривен или 1 004,6 долларов.
В феврале, заметим, средняя цена импортного газа составила 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.
Учитывая вышеупомянутое, можно заключить — в апреле цена газа выросла на 22,3%.
Какие проблемы ждут следующий отопительный сезон?

Украине придется искать альтернативные источники поставок газа для следующего отопительного сезона и у «Нафтогаза» пока нет детально проработанного анализа потребление газа.
По словам экс-председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, если РФ окончательно отключит Европу от газа, то ЕС сможет запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, однако делать прогнозы во время боевых действий сложно.

«Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?» — заявил Коболев.


Экс-руководитель «Нафтогаза» считает, что местные власти в Украине должны рационально подойти к вопросу и не отапливать лишние помещения или уменьшить нормативы отопления, тогда украинцам хватит газа собственной добычи.
Кстати, несмотря ни на что «Нафтогаз» продолжает присылать платежки даже тем, чей дом разрушен в ходе боевых действий. Новости Украины - Сегодня, 10:35 95

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