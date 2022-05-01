Мэр Ивано-Франковска призывает жителей покинуть город 8 и 9 мая
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает жителей города выехать за город на 7,8,9 мая. Об этом сообщает мэрия города.
«Есть определенная информация. Есть опасность ударов ракетами. Поэтому 7-9 числа никаких публичных мероприятий не будет происходить. В целях безопасности эти три дня прошу находиться дома, не скапливаться в публичных местах, или выехать за пределы города», — заявил Руслан Марцинкив.
Кроме того, мэр не рекомендует гражданам устраивать пикники под открытым небом.
«У около 50% жителей кто служит в ВСУ или других подразделениях, если не больше. Отнеситесь с пониманием. Прогулки должны быть, но не рекомендую громких празднований», — сказал Марцинкив.
Ивано-Франковские рестораторы просили мэрию разрешить работу летних площадок 9 мая. В городском совете отметили, что прежде всего нужно учесть ситуацию в Украине. Кроме того, в этом вопросе должен быть здоровый компромисс.
Марцинкив сказал, что следует решить вопрос с продажей алкоголя на летних площадках. Мэр подчеркнул, что против этого.
«Первое, до 9 мая никаких летних площадок, никто не собирался давать им работать. Если и разрешим алкоголь, то это надо оговорить. Второе — работа во время воздушных тревог. Сейчас не мирное время. Поэтому будут вводиться жесткие ограничение на работу летних площадок», — подчеркнул он.
Новости Украины - Сегодня, 11:40 164
«Есть определенная информация. Есть опасность ударов ракетами. Поэтому 7-9 числа никаких публичных мероприятий не будет происходить. В целях безопасности эти три дня прошу находиться дома, не скапливаться в публичных местах, или выехать за пределы города», — заявил Руслан Марцинкив.
Кроме того, мэр не рекомендует гражданам устраивать пикники под открытым небом.
«У около 50% жителей кто служит в ВСУ или других подразделениях, если не больше. Отнеситесь с пониманием. Прогулки должны быть, но не рекомендую громких празднований», — сказал Марцинкив.
Ивано-Франковские рестораторы просили мэрию разрешить работу летних площадок 9 мая. В городском совете отметили, что прежде всего нужно учесть ситуацию в Украине. Кроме того, в этом вопросе должен быть здоровый компромисс.
Марцинкив сказал, что следует решить вопрос с продажей алкоголя на летних площадках. Мэр подчеркнул, что против этого.
«Первое, до 9 мая никаких летних площадок, никто не собирался давать им работать. Если и разрешим алкоголь, то это надо оговорить. Второе — работа во время воздушных тревог. Сейчас не мирное время. Поэтому будут вводиться жесткие ограничение на работу летних площадок», — подчеркнул он.
Новости Украины - Сегодня, 11:40 164
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