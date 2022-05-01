Ощадбанк заявил: если вы не получили пенсию вовремя — деньги отправят на специальный счет



В результате, десятки, а то и сотни тысяч пенсионеров остались без дохода. Их пенсии начисляются, но люди не могут получить их. Власти придумали выход из этой ситуации. Деньги будут перечисляться на счета Ощадбанка, где они будут храниться, пока человек не переедет в относительно безопасное место и не доберется до ближайшего работающего отделения.

Деньги будут накапливаться на специальных счетах



Все, кто имеет карту Ощадбанка, смогут сразу же получать выплаты на нее. При этом не нужно писать никаких заявлений, все будет происходить автоматически. Тем, кто не имеет никакого счета, будут выдавать деньги на кассе Ощадбанка после предъявления лицом паспорта и идентификационного кода. Деньги можно получить в любом отделении в любом регионе Украины.

Ранее заявляли, что деньги можно забрать в течение трех месяцев, теперь никаких сроков не называют:

средства будут храниться столько, сколько нужно,

люди смогут их забрать, как только доберутся в безопасные регионы.

Укрпочта предлагает переадресацию выплат



Если же вы уже переехали с неподконтрольной территории, или из местности, где продолжаются тяжелые бои, вы можете «перевести” свою пенсию на отделение Укрпочты по новому месту жительства.

Для этого следует:

заполнить соответствующую анкету,

указать свои данные,

указать адрес старого отделения.

Для людей, которым трудно передвигаться, есть возможность переадресовать средства домой. Тогда их будет приносить почтальон по вашему новому адресу проживания.

Всю информацию можно узнать позвонив по горячей линии Укрпочты: 0-800-300-545. Школа выживания - Сегодня, 13:00 91 С начала войны пенсии и другие социальные выплаты выплачиваются достаточно добросовестно. Задержки происходят только в неподконтрольных регионах или там, где продолжаются активные боевые действия. Речь идет о задержках тех выплат, которые люди привыкли получать в отделениях Укрпочты, или с помощью почтальона.В результате, десятки, а то и сотни тысяч пенсионеров остались без дохода. Их пенсии начисляются, но люди не могут получить их. Власти придумали выход из этой ситуации. Деньги будут перечисляться на счета Ощадбанка, где они будут храниться, пока человек не переедет в относительно безопасное место и не доберется до ближайшего работающего отделения.Деньги будут накапливаться на специальных счетахВсе, кто имеет карту Ощадбанка, смогут сразу же получать выплаты на нее. При этом не нужно писать никаких заявлений, все будет происходить автоматически. Тем, кто не имеет никакого счета, будут выдавать деньги на кассе Ощадбанка после предъявления лицом паспорта и идентификационного кода. Деньги можно получить в любом отделении в любом регионе Украины.Ранее заявляли, что деньги можно забрать в течение трех месяцев, теперь никаких сроков не называют:средства будут храниться столько, сколько нужно,люди смогут их забрать, как только доберутся в безопасные регионы.Укрпочта предлагает переадресацию выплатЕсли же вы уже переехали с неподконтрольной территории, или из местности, где продолжаются тяжелые бои, вы можете «перевести” свою пенсию на отделение Укрпочты по новому месту жительства.Для этого следует:заполнить соответствующую анкету,указать свои данные,указать адрес старого отделения.Для людей, которым трудно передвигаться, есть возможность переадресовать средства домой. Тогда их будет приносить почтальон по вашему новому адресу проживания.Всю информацию можно узнать позвонив по горячей линии Укрпочты: 0-800-300-545. Школа выживания - Сегодня, 13:00 91

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