Правительство с 7 мая повысило цены на бензин и дизтопливо
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость топлива:
бензина в размере 31,19 грн/л,
дизтоплива — 35,63 грн/л.
От этих данный исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на начало мая. Об этом сообщает me.gov.ua.
«С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для продажи через сеть АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 42,63 грн/л», — говорится в сообщении.
В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой:
бензин А-95 — за 39,57 грн/л,
дизтопливо — за 44,76 грн/л.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 115
бензина в размере 31,19 грн/л,
дизтоплива — 35,63 грн/л.
От этих данный исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на начало мая. Об этом сообщает me.gov.ua.
«С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для продажи через сеть АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 42,63 грн/л», — говорится в сообщении.
В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой:
бензин А-95 — за 39,57 грн/л,
дизтопливо — за 44,76 грн/л.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 115
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