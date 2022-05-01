Правительство с 7 мая повысило цены на бензин и дизтопливо



«С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для продажи через сеть АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 42,63 грн/л», — говорится в сообщении.



Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость топлива:бензина в размере 31,19 грн/л,дизтоплива — 35,63 грн/л.От этих данный исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на начало мая. Об этом сообщает me.gov.ua.В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой:бензин А-95 — за 39,57 грн/л,дизтопливо — за 44,76 грн/л.Новости Украины - Сегодня, 14:00 115