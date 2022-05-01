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В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза

verter Сегодня, 15:4515Новости
В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза
В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза, который ввели после начала полномасштабных боевых действий. Теперь, чтобы взять с собой животное в другое государство, понадобятся документы, ранее определенные законом. Об этом сообщает специализированный телеграм-канал.

По обновленным правилам, распространяющимся на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:
идентифицировано с помощью микрочипа;
вакцинировано от бешенства (и прививка все еще действует) ;
иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
иметь действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья.
В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза

«Однако не волнуйтесь — если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, к примеру, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства», — говорится в сообщении.

Новости Украины - Сегодня, 15:00 103

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