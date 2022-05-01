Борис Джонсон продал «последнюю рубашку» Зеленского за 90 тысяч фунтов-стерлингов
В Лондоне 6 мая состоялся благотворительный аукцион Christie's, где была продана кофта в цвете хаки, принадлежавшей Владимиру Зеленскому. Кофту продавал лично британский премьер Борис Джонсон.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Что известно
В Лондоне состоялся благотворительный аукцион, где продавали разные лоты. В частности, на нем была продана флисовая кофта Владимира Зеленского.
Стоимость лота составила в начале 50 тысяч фунтов и выросла до 90 тысяч, что по курсу составляет около 3,3 млн гривен. Как разузнали журналисты, стоимость в киевских магазинах одежды этой зеленой куртки, составляет 383 гривны. А продали ее почти в 9 тысяч раз дороже.
Также на аукционе продавали и другие лоты:
кувшин-петушок, который вручили Джонсону во время его визита в Киев,
шанс на экскурсию с Виталием Кличко
питание от единственного в Украине шеф-повара, имеющего награду-звезду Мишлена.
Все выручены средства направят на гуманитарную помощь в Украине. Перед началом аукциона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и призвал благотворителей «тратить много». Также по видеосвязи выступил Зеленский, который поблагодарил Великобританию и ее премьер-министра за поддержку Украины. Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит помогать Украине до тех пор, пока это будет нужно. Новости в Мире - Сегодня, 14:50 134
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Что известно
В Лондоне состоялся благотворительный аукцион, где продавали разные лоты. В частности, на нем была продана флисовая кофта Владимира Зеленского.
Стоимость лота составила в начале 50 тысяч фунтов и выросла до 90 тысяч, что по курсу составляет около 3,3 млн гривен. Как разузнали журналисты, стоимость в киевских магазинах одежды этой зеленой куртки, составляет 383 гривны. А продали ее почти в 9 тысяч раз дороже.
Также на аукционе продавали и другие лоты:
кувшин-петушок, который вручили Джонсону во время его визита в Киев,
шанс на экскурсию с Виталием Кличко
питание от единственного в Украине шеф-повара, имеющего награду-звезду Мишлена.
Все выручены средства направят на гуманитарную помощь в Украине. Перед началом аукциона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и призвал благотворителей «тратить много». Также по видеосвязи выступил Зеленский, который поблагодарил Великобританию и ее премьер-министра за поддержку Украины. Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит помогать Украине до тех пор, пока это будет нужно. Новости в Мире - Сегодня, 14:50 134
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