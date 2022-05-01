Сегодня в Луганске прохладно, дождик. Ночью заморозки. Потом потеплеет





«10 мая на территории Луганщины ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха около 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 12 до 14 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут слабые кратковременные дожди. Во вторник ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе, к середине недели ожидается повышение температурного фона на 5-7 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 10:08 9 Сегодня, 10 мая в Луганске до 16 градусов тепла, местами слабый кратковременный дождьв. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха около 14-16 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — от 12 до 14 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут слабые кратковременные дожди. Во вторник ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе, к середине недели ожидается повышение температурного фона на 5-7 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 10:08 9

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