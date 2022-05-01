Для наведения порядка в Луганск прибыли спецотряды МВД РФ
МВД РФ направило сводный отряд правоохранителей для обеспечения общественного порядка в Луганске. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.
«Вчера во главе с начальником главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенантом Плугиным Романом Юрьевичем прибыл сводный отряд к вам в количестве 130 человек для оказания помощи по охране порядка в городе Луганск. Ваш министр обратился с письмом, и по согласованию с президентом Российской Федерации на основании приказа министра эти два отряда прибыли к вам и приступят к работе в самое ближайшее время», — сказал Горовой.
В Луганске отметили, что «совместное патрулирование — это начальный этап обмена практическим опытом между правоохранительными ведомствами, цель которых — это безопасность граждан, мир и порядок». Политика - Сегодня, 10:45 104
«Вчера во главе с начальником главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенантом Плугиным Романом Юрьевичем прибыл сводный отряд к вам в количестве 130 человек для оказания помощи по охране порядка в городе Луганск. Ваш министр обратился с письмом, и по согласованию с президентом Российской Федерации на основании приказа министра эти два отряда прибыли к вам и приступят к работе в самое ближайшее время», — сказал Горовой.
В Луганске отметили, что «совместное патрулирование — это начальный этап обмена практическим опытом между правоохранительными ведомствами, цель которых — это безопасность граждан, мир и порядок». Политика - Сегодня, 10:45 104
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