Для наведения порядка в Луганск прибыли спецотряды МВД РФ

«Вчера во главе с начальником главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенантом Плугиным Романом Юрьевичем прибыл сводный отряд к вам в количестве 130 человек для оказания помощи по охране порядка в городе Луганск. Ваш министр обратился с письмом, и по согласованию с президентом Российской Федерации на основании приказа министра эти два отряда прибыли к вам и приступят к работе в самое ближайшее время», — сказал Горовой.