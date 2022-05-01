Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Из реки Лугань извлекли тело женщины

verter Сегодня, 11:0057Новости
Из реки Лугань извлекли тело женщины
Славяносербские спасатели в Зимогорье извлекли из реки Лугань тело женщины, личность которой устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба спасателей.
Утром 9 мая на линию 101 поселка городского типа Славяносербск из полиции поступило сообщение о том, что в Зимогорье в реке Лугань был обнаружен труп человека, требовалась помощь в его извлечении.

«По прибытии выяснилось, что тело женщины находилось недалеко от берега. Пожарные с помощью багра извлекли его на поверхность. Следы насильственной смерти отсутствовали. По словам сотрудников полиции, труп пробыл в воде несколько дней», — рассказали спасатели.

Личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Происшествия - Сегодня, 10:30 120

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: