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Каждый украинец может получить 1 миллион гривен. Но для этого должен умереть

robot Сегодня, 11:4550Новости
Каждый украинец может получить 1 миллион гривен. Но для этого должен умереть
Украинцам, которые пострадают в результате военных действий во время выполнения своих служебных обязательств, смогут получить выплаты в размере до 800 тыс. грн. Это коснется тех, кто занимается публичной службой, работает на объектах критической инфраструктуры, профессиональной журналистской деятельностью.
Об этом нардеп Александр Корниенко заявил на своей странице в Facebook. Соответствующий законопроект №7353 уже зарегистрирован в Раде.


«С первых дней боевых действий сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов рискуя своей жизнью и здоровьем обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей», — поясняет политик.

Так, согласно документу, если:
гражданин во время выполнения своих служебных обязательств получит инвалидность первой группы, из бюджета он имеет право на выплату в 800 тыс. грн;
получившие инвалидность второй степенью, смогут получить 500 тыс. грн материальной помощи;
с третьей группой — 200 тыс. грн.


«При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен. За счет чего будут производиться выплаты? Это резервный фонд бюджета и поступления правительств иностранных стран, международных организаций, доноров», — отметил политик.
Новости Украины - Сегодня, 11:45 1

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