Каждый украинец может получить 1 миллион гривен. Но для этого должен умереть



«С первых дней боевых действий сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов рискуя своей жизнью и здоровьем обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей», — поясняет политик.







«При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен. За счет чего будут производиться выплаты? Это резервный фонд бюджета и поступления правительств иностранных стран, международных организаций, доноров», — отметил политик.

«При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен. За счет чего будут производиться выплаты? Это резервный фонд бюджета и поступления правительств иностранных стран, международных организаций, доноров», — отметил политик.